Удар по Харькову 13 октября: в ХОВА рассказали о состоянии раненых (видео)

15.10.2025
Виктория Яковенко
Удар по Харькову 13 октября: в ХОВА рассказали о состоянии раненых (видео) Скриншот

Раненые в результате «прилетов» авиабомб по больнице в Харькове 13 октября – в удовлетворительном состоянии, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

«Это большой медицинский комплекс. В комплексе были выбиты окна. Оттуда и медперсонал, и людей эвакуировали и расселили по ближайшим медучреждениям. Там у нас было шесть человек, получивших ранения. Состояние удовлетворительное, стабильное. Еще более 50 человек получили острую реакцию на стресс, потому что взрыв был поблизости», – рассказал Иванов.

Он также сообщил о ситуации со светом в регионе. Говорит: иногда приходится применять отключение.

«Эта вся система согласовывается на уровне государства, поэтому должны адаптироваться не только к тем обстрелам, которые имеет наш регион, но и тем, которые получают наши соседние области. Эта вся система связана между собой. Пытаемся компенсировать недостаток электроэнергии. Работаем над восстановлением поврежденных мощностей. Готовность к отопительному сезону почти на 100%», — отметил Иванов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, управляемые авиабомбы сбросили на Харьков вечером 13 октября. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне применили для удара два КАБа. По данным мэра Игоря Терехова, прилеты были в Салтовском и Слободском районах. В частности, под ударом оказалась территория больницы в Салтовском районе. Бомба попала в хозяйственное здание рядом с корпусом, где находились пациенты. Окна вылетели, поэтому семь человек получили ранения стеклом. Еще у 50 пациентов – острая реакция на стресс. По данным ГСЧС, по городу повреждены трехэтажное здание медучреждения, одноэтажный гараж, гражданское предприятие и легковые автомобили.



Автор: Виктория Яковенко
