Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджає: шахраї створили фейкові акаунти в месенджерах і від його імені надсилають повідомлення з проханням перерахувати кошти та перейти за фішинговими посиланнями.
“Розсилають SMS-повідомлення моїм близьким, друзям з повідомленнями про зібрання коштів, надання допомоги, підтримки та іншого характеру. Друзі, прошу всіх уважно ставитися до інформації, не надавати якісь відповідні повідомлення на запити цих шахраїв”, – звернувся Задоренко.
Якщо отримали подібне повідомлення або вже перейшли за посиланням, Задоренко радить звернутися до кіберполіції, а також подати звернення до Нацполіції.
“Якщо є ризик для банківської картки чи коштів – негайно зв’яжіться зі своїм банком за офіційним номером служби підтримки”, – зазначив Задоренко.
Відео: Вячеслав Задоренко
Нагадаємо, на початку березня фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували масову розсилку фейкових електронних листів зі сторонніх email-адрес нібито від імені БЕБ.
Читайте також: Збитки довкіллю Харківщини за чотири роки війни: екологи назвали суму
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: В'ячеслав Задоренко, Дергачі, мошенники, письма;
Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 15:25;