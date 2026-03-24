Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджає: шахраї створили фейкові акаунти в месенджерах і від його імені надсилають повідомлення з проханням перерахувати кошти та перейти за фішинговими посиланнями.

“Розсилають SMS-повідомлення моїм близьким, друзям з повідомленнями про зібрання коштів, надання допомоги, підтримки та іншого характеру. Друзі, прошу всіх уважно ставитися до інформації, не надавати якісь відповідні повідомлення на запити цих шахраїв”, – звернувся Задоренко.

Якщо отримали подібне повідомлення або вже перейшли за посиланням, Задоренко радить звернутися до кіберполіції, а також подати звернення до Нацполіції.

“Якщо є ризик для банківської картки чи коштів – негайно зв’яжіться зі своїм банком за офіційним номером служби підтримки”, – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, на початку березня фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували масову розсилку фейкових електронних листів зі сторонніх email-адрес нібито від імені БЕБ.