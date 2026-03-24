Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені

Суспільство 15:25   24.03.2026
Вікторія Яковенко
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко попереджає: шахраї створили фейкові акаунти в месенджерах і від його імені надсилають повідомлення з проханням перерахувати кошти та перейти за фішинговими посиланнями.

“Розсилають SMS-повідомлення моїм близьким, друзям з повідомленнями про зібрання коштів, надання допомоги, підтримки та іншого характеру. Друзі, прошу всіх уважно ставитися до інформації, не надавати якісь відповідні повідомлення на запити цих шахраїв”, – звернувся Задоренко.

Якщо отримали подібне повідомлення або вже перейшли за посиланням, Задоренко радить звернутися до кіберполіції, а також подати звернення до Нацполіції.

“Якщо є ризик для банківської картки чи коштів – негайно зв’яжіться зі своїм банком за офіційним номером служби підтримки”, – зазначив Задоренко.

Відео: Вячеслав Задоренко

Нагадаємо, на початку березня фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували масову розсилку фейкових електронних листів зі сторонніх email-адрес нібито від імені БЕБ.

Читайте також: Збитки довкіллю Харківщини за чотири роки війни: екологи назвали суму

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
Мер Дергачів попередив про шахраїв: які повідомлення надсилають від його імені
24.03.2026, 15:25
Збитки довкіллю Харківщини за чотири роки війни: екологи назвали суму
Збитки довкіллю Харківщини за чотири роки війни: екологи назвали суму
24.03.2026, 14:43
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
Біля відділу поліції на Харківщині підірвали страйкбольну гранату: подробиці
24.03.2026, 14:16
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
“Я в розшуку?” Як десятки жінок раптом стали військовозобов’язаними у ТЦК
24.03.2026, 12:09
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
Новини Харкова — головне 24 березня: удари по місту, атака на електричку
24.03.2026, 15:48
«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
«Швидким» можуть заборонити виїжджати на складні напрямки без РЕБ – Синєгубов
24.03.2026, 13:37

Новини за темою:

17.03.2026
Двоє поранених: FPV-дрон вдарив по магазину на Харківщині
16.03.2026
Чоловік підірвався на вибухівці на Харківщині: він загинув
18.02.2026
Не їздить автобус до Харкова, не забирають сміття: ситуація в Руській Лозовій
13.02.2026
Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)
09.02.2026
Постраждали близько пів сотні будинків: КАБи атакували Дергачівщину (фото)


  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 15:25;

