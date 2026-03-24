Мэр Дергачей предупредил о мошенниках: какие сообщения присылают от его имени
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупреждает: мошенники создали фейковые аккаунты в мессенджерах и от его имени посылают сообщения с просьбой перечислить средства и перейти по фишинговым ссылкам.
«Рассылают SMS-сообщения моим близким, друзьям с сообщениями о сборе средств, оказании помощи, поддержке и другого характера. Друзья, прошу всех внимательно относиться к информации, не предоставлять какие-либо ответные сообщения на запросы этих мошенников», — обратился Задоренко.
Если получили подобное сообщение или перешли по ссылке, Задоренко советует обратиться в киберполицию, а также подать обращение в Нацполицию.
«Если есть риск для банковской карты или средств — немедленно свяжитесь со своим банком по официальному номеру службы поддержки», — отметил Задоренко.
Видео: Вячеслав Задоренко
Напомним, в начале марта специалисты Бюро экономической безопасности Украины зафиксировали массовую рассылку фейковых электронных писем со сторонних email-адресов якобы от имени БЭБ.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мэр Дергачей предупредил о мошенниках: какие сообщения присылают от его имени», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 15:25;