Мэр Дергачей предупредил о мошенниках: какие сообщения присылают от его имени

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко предупреждает: мошенники создали фейковые аккаунты в мессенджерах и от его имени посылают сообщения с просьбой перечислить средства и перейти по фишинговым ссылкам.

«Рассылают SMS-сообщения моим близким, друзьям с сообщениями о сборе средств, оказании помощи, поддержке и другого характера. Друзья, прошу всех внимательно относиться к информации, не предоставлять какие-либо ответные сообщения на запросы этих мошенников», — обратился Задоренко.

Если получили подобное сообщение или перешли по ссылке, Задоренко советует обратиться в киберполицию, а также подать обращение в Нацполицию.

«Если есть риск для банковской карты или средств — немедленно свяжитесь со своим банком по официальному номеру службы поддержки», — отметил Задоренко.

Видео: Вячеслав Задоренко

Напомним, в начале марта специалисты Бюро экономической безопасности Украины зафиксировали массовую рассылку фейковых электронных писем со сторонних email-адресов якобы от имени БЭБ.