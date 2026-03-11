Украинцев предупредили о фейковых письмах от имени БЭБ

Специалисты Бюро экономической безопасности Украины зафиксировали массовую рассылку фейковых электронных писем со сторонних email-адресов якобы от имени БЭБ.

«Письма поступают субъектам хозяйствования, учреждениям и организациям. В них содержатся уведомления о проведении документальной проверки предприятия и требование предоставить учредительные, финансовые и налоговые документы. На псевдоофициальных бланках указываются вымышленные исходные номера, фамилии сотрудников БЭБ и контактные данные. Такие письма содержат архивы и приложения» – говорится в сообщении.

В Бюро подчеркнули: не выдавали никаких распоряжений относительно рассылки подобных писем. А таким способом не посылают электронные запросы с требованием предоставить учредительные, финансовые или налоговые документы.

Если получили такое письмо – игнорируйте, не открывайте вложения, не загружайте файлы.

Напомним, в конце февраля мошенники массово рассылали электронные письма якобы от имени НЭК «Укрэнерго». В компании предупреждали об опасности подобных сообщений.