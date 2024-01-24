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В Харькове подпольно играли в покер на деньги — БЭБ «накрыло» организаторов

Общество 08:17   24.01.2024
Оксана Горун
В Харькове подпольно играли в покер на деньги — БЭБ «накрыло» организаторов

Офис Генпрокурора Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили, что разоблачили сеть подпольных игорных заведений, где играли в покер на деньги, но прикидывались спортсменами.

«Группа лиц под видом деятельности «Клуба спортивного покера» проводила азартные игры – кэш-игру в покер за счет участников игры. В ходе игры администрация заведения отчисляет с игроков от каждого «банка» комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры», — проинформировала пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Покер-клуб накрыли в Харькове

По данным прокуроров, обыски провели в игорных заведениях в Киеве, Харькове и Одессе. На местах изъяли в общем около 1,3 млн грн валютой, а также 38 столов для игры в покер, карты, фишки, черновую бухгалтерию, компьютеры и телефоны фигурантов.

О подозрении сообщили четырем деятелям, которые, по данным следователей, организовали сеть подпольных покер-клубов. Свою деятельность они прикрывали разрешительными документами, связанными со спортивным покером.

Покер-клуб накрыли в Харькове 2

«В июле прошлого года уже проводились обыски в упомянутой сети покер-клубов. Тогда изъяли около 4 млн грн наличными в эквиваленте, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны фигурантов, 40 столов для игры в покер. Однако после обысков фигуранты уголовного производства закупили новое оборудование и продолжили оказывать услуги по нелегальным азартным играм», — отметили в Офисе Генпрокурора.

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Сейчас подозреваемым определяют меры пресечения.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офис Генпрокурора Украины и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили, что разоблачили сеть подпольных игорных заведений, где играли в покер на деньги, но прикидывались спортсменами".