У Харкові підпільно грали в покер на гроші – БЕБ “накрило” організаторів
Офіс Генпрокурора України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили, що викрили мережу підпільних гральних закладів, де грали в покер на гроші, але прикидалися спортсменами.
“Група осіб під виглядом діяльності “Клубу спортивного покеру” проводила азартні ігри – кеш-гру в покер за кошти учасників гри. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного “банку” комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри”, – поінформувала пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними прокурорів, обшуки провели у гральних закладах у Києві, Харкові та Одесі. На місцях вилучили загалом близько 1,3 млн грн валютою, а також 38 столів для гри в покер, карти, фішки, чорнову бухгалтерію, комп’ютери та телефони фігурантів.
Про підозру повідомили чотирьом діячам, які, за даними слідчих, організували мережу підпільних покер-клубів. Свою діяльність вони прикривали дозвільними документами, пов’язаними зі спортивним покером.
“У липні минулого року вже проводилися обшуки у згаданій мережі покер-клубів. Тоді було вилучено близько 4 млн грн готівкою в еквіваленті, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони фігурантів, 40 столів для гри в покер тощо. Однак після обшуків фігуранти кримінального провадження закупили нове обладнання та продовжили надавати послуги з нелегальних азартних ігор”, – зазначили в Офісі Генпрокурора.
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Наразі підозрюваним визначають запобіжні заходи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: азартные игры, БЭБ, новини Харкова, офис генерального прокурора, покер;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офіс Генпрокурора України та Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили, що викрили мережу підпільних гральних закладів, де грали в покер на гроші, але прикидалися спортсменами".