Українців попередили про фейкові листи від імені БЕБ

Фахівці Бюро економічної безпеки України зафіксували масову розсилку фейкових електронних листів зі сторонніх email-адрес нібито від імені БЕБ.

“Листи надходять суб’єктам господарювання, установам та організаціям. У них містяться повідомлення про проведення документальної перевірки підприємства та вимога надати установчі, фінансові й податкові документи. На псевдо офіційних бланках зазначаються вигадані вихідні номери, прізвища співробітників БЕБ та контактні дані. Такі листи містять архіви та додатки, які пропонується завантажити або відкрити для отримання електронної форми чи додаткової інформації”, – йдеться у повідомленні.

У Бюро наголосили: не видавали жодних розпоряджень щодо розсилки подібних листів. А в такий спосіб не надсилають електронні запити з вимогою надати установчі, фінансові чи податкові документи.

Якщо отримали такий лист – ігноруйте, не відкривайте вкладення, не завантажуйте файли.

Нагадаємо, наприкінці лютого шахраї масово розсилали електронні листи начебто від імені НЕК «Укренерго». У компанії попереджали про небезпеку таких повідомлень.