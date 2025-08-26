Live
П’яна сварка між знайомими завершилася трагічно на Харківщині

Суспільство 12:05   26.08.2025
Вікторія Яковенко
П’яна сварка між знайомими завершилася трагічно на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який, за даними слідства, до смерті побив свого знайомого.

Конфлікт між двома чоловіками стався 22 серпня у місті Ізюм. Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, вони разом розпивали алкогольні напої.

«У ході сварки зловмисник завдав знайомому численні удари по голові та тулубу. Від отриманих травм 52-річний потерпілий помер», – розповіли поліцейські.

Згідно з висновком експерта, причиною смерті стали тілесні ушкодження, завдані в різні ділянки тіла, зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили про підозру фігуранту за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Його затримали, наразі чоловік перебуває у СІЗО.

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також: Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти

 

Автор: Вікторія Яковенко
