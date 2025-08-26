Пьяная ссора между знакомыми завершилась трагически на Харьковщине
Правоохранители задержали 53-летнего мужчину, который, по данным следствия, до смерти избил своего знакомого.
Конфликт между двумя мужчинами произошел 22 августа в городе Изюм. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, они вместе распивали алкогольные напитки.
«В ходе ссоры злоумышленник нанес знакомому многочисленные удары по голове и туловищу. От полученных травм 52-летний потерпевший умер», — рассказали полицейские.
Согласно заключению эксперта, причиной смерти стали телесные повреждения, причиненные в разные участки тела, отметили правоохранители.
Следователи сообщили о подозрении фигуранту по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Его задержали, сейчас мужчина находится в СИЗО.
Если вину докажут, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.
