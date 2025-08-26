Шесть миллионов гривен за чужое разрушенное жилье – кто хотел разбогатеть
Фигуранты дела – должностные лица территориальной громады Изюмского района. Они хотели незаконно получить 5,7 миллиона гривен, сообщили в ГУ НП Украины в Харьковской области.
Они планировали разбогатеть за счет денежной компенсации за разрушенное жилье в результате боевых действий.
«Злоумышленники, используя поддельные документы, оформляли право собственности на разрушенные дома в селе Великая Камышеваха на родственников и близких, чтобы в дальнейшем получить жилищные сертификаты и соответствующую денежную компенсацию. В перечне таких домов – объекты, разрушенные задолго до полномасштабного вторжения и никогда не находившиеся в собственности заявителей», – рассказали в полиции.
Таким образом фигуранты планировали получить 5,7 миллиона гривен. Однако после проведения ряда экспертиз, опроса свидетелей и негласных следственных дел удалось подтвердить фальсификацию. Вскоре соответствующая комиссия приняла решение об отказе в выдаче денежной компенсации.
«На данный момент всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества», – добавили правоохранители.
26 августа 2025
