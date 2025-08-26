Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти

Події 10:55   26.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти

Фігуранти справи – посадові особи територіальної громади Ізюмського району. Вони хотіли незаконно отримати 5,7 мільйона гривень, повідомили у ГУ НП України у Харківській області. 

Вони планували розбагатіти за рахунок грошової компенсації за зруйноване житло внаслідок бойових дій.

“Зловмисники, використовуючи підроблені документи, оформлювали право власності на зруйновані будинки у селі Велика Комишуваха на родичів та близьких осіб, аби в подальшому отримати житлові сертифікати та відповідну грошову компенсацію. У переліку таких будинків – об’єкти, зруйновані задовго до повномасштабного вторгнення та ніколи не перебували у власності заявників”, – розповіли в поліції.

Таким чином фігуранти планували отримати 5,7 мільйона гривень. Проте після проведення низки експертиз, опитування свідків та негласних слідчих дій вдалося підтвердити фальсифікацію. Незабаром відповідна комісія ухвалила рішення про відмову у видачі грошової компенсації.

“Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за низькою статей Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна”, – додали правоохоронці.

Читайте також: Обороняючись, рибалки вбили лисицю, а вона виявилася скаженою – у Рогані карантин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку
26.08.2025, 11:50
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти
26.08.2025, 10:55
Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин
Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин
26.08.2025, 10:25
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
26.08.2025, 09:40
Новини Харкова — головне 26 серпня: РФ біля Куп’янська, випадок сказу
Новини Харкова — головне 26 серпня: РФ біля Куп’янська, випадок сказу
26.08.2025, 11:03
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
26.08.2025, 06:00

Новини за темою:

20:28
Харків передасть гроші до бюджету області: навіщо
18:50
Подружжя з Харківщини ймовірно заволоділо грошима чоловіка, що втратив сина
15:50
По 5000 грн дадуть батькам першокласників у Харкові та області: як оформити
09:43
У Харкові потрібно вставити 106 тисяч вікон – мер (відео)
16:41
Мешканець Харківщини отримав 600 тис. грн із держбюджету: що він зробив

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фігуранти справи – посадові особи територіальної громади Ізюмського району. Вони хотіли незаконно отримати 5,7 мільйона гривень, повідомили у ГУ НП…".