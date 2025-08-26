Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти

Фігуранти справи – посадові особи територіальної громади Ізюмського району. Вони хотіли незаконно отримати 5,7 мільйона гривень, повідомили у ГУ НП України у Харківській області.

Вони планували розбагатіти за рахунок грошової компенсації за зруйноване житло внаслідок бойових дій.

“Зловмисники, використовуючи підроблені документи, оформлювали право власності на зруйновані будинки у селі Велика Комишуваха на родичів та близьких осіб, аби в подальшому отримати житлові сертифікати та відповідну грошову компенсацію. У переліку таких будинків – об’єкти, зруйновані задовго до повномасштабного вторгнення та ніколи не перебували у власності заявників”, – розповіли в поліції.

Таким чином фігуранти планували отримати 5,7 мільйона гривень. Проте після проведення низки експертиз, опитування свідків та негласних слідчих дій вдалося підтвердити фальсифікацію. Незабаром відповідна комісія ухвалила рішення про відмову у видачі грошової компенсації.

“Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за низькою статей Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна”, – додали правоохоронці.