Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин

Про виявлений випадок сказу в Рогані розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.

20 серпня спеціалістам Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини передали труп лисиці. Чоловік, який рибалив у Рогані, повідомив: тварина поводилася підозріло і нападала на рибалок. З метою самозахисту їм довелося вбити лисицю.

“Спеціаліст Харківської дільниці ХОДЛВМ відібрав патологічний матеріал від тварини (лисиці) та направив для лабораторного дослідження. У вогнищі сказу проведена вимушена дезінфекція. Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати дослідження патологічного матеріалу №001163 п.м./25 від 20.08.2025 року, у загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ“, – йдеться у повідомленні.

Після цього з 22 серпня у Рогані та Докучаєвському, а також у прилеглих лісових та польових масивах оголосили карантин. Крім того, фахівці виконують план заходів щодо ліквідації ознак сказу на території.