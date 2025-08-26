Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин

Події 10:25   26.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин Фото: ГУ ДПСС в Харківській області

Про виявлений випадок сказу в Рогані розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. 

20 серпня спеціалістам Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини передали труп лисиці. Чоловік, який рибалив у Рогані, повідомив: тварина поводилася підозріло і нападала на рибалок. З метою самозахисту їм довелося вбити лисицю.

Спеціаліст Харківської дільниці ХОДЛВМ відібрав патологічний матеріал від тварини (лисиці) та направив для лабораторного дослідження. У вогнищі сказу проведена вимушена дезінфекція. Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про результати дослідження патологічного матеріалу №001163 п.м./25 від 20.08.2025 року, у загиблої лисиці підтверджено захворювання на сказ“, – йдеться у повідомленні.

Після цього з 22 серпня у Рогані та Докучаєвському, а також у прилеглих лісових та польових масивах оголосили карантин. Крім того, фахівці виконують план заходів щодо ліквідації ознак сказу на території.

Читайте також: На Харківщині зростає захворюваність COVID: скільки людей у ​​лікарнях

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку
Врізалася в тролейбус і поїхала – де копи знайшли нетверезу водійку
26.08.2025, 11:50
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти
Шість мільйонів гривень за чуже зруйноване житло – хто хотів розбагатіти
26.08.2025, 10:55
Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин
Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин
26.08.2025, 10:25
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
Росіяни готуються до міських боїв у Куп’янську – Коваленко
26.08.2025, 09:40
Новини Харкова — головне 26 серпня: РФ біля Куп’янська, випадок сказу
Новини Харкова — головне 26 серпня: РФ біля Куп’янська, випадок сказу
26.08.2025, 11:03
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 серпня: яке свято та день в історії
26.08.2025, 06:00

Новини за темою:

19:15
Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом
14:11
Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин
16:18
У Харкові – випадок сказу: де оголосили карантин
17:58
Сказ на Харківщині: за пів року хворі тварини покусали десятки людей
21:56
Кішка була пригніченою і напала на власницю: на Харківщині оголосили карантин

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Обороняючись, рибалки вбили лисицю, вона виявилася скаженою: у Рогані карантин»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про виявлений випадок сказу в Рогані розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області. ".