На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин
У селі Вишневе Валківської громади зареєстрували випадок сказу кози. Її через укус заразила лисиця.
Як розповіли в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, 6 листопада до ветеринарів звернулася місцева жителька і повідомила про загибель її кози. Жінка розповіла, що 18 жовтня козу покусала лисиця, вже 3 листопада у тварини спостерігалися судоми, вона відмовилась від корму та води.
У лабораторії повідомили, у загиблої кози виявили сказ.
У зв’язку з цим з 8 листопада ввели карантин у селі Вишневе з прилеглими лісовими й польовими масивами.
Загрозливою зоною вважаються населені пункти Скельки, Мельникове, Різдвяне, Суха Балка Валківської громади.
Читайте також: Скажений борсук напав на мешканців Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, карантин, коза, лиса, укус, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вишневе Валківської громади зареєстрували випадок сказу кози. Її через укус заразила лисиця.".