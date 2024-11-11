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На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин

Суспільство 14:40   11.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині коза загинула після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин

У селі Вишневе Валківської громади зареєстрували випадок сказу кози. Її через укус заразила лисиця.

Як розповіли в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, 6 листопада до ветеринарів звернулася місцева жителька і повідомила про загибель її кози. Жінка розповіла, що 18 жовтня козу покусала лисиця, вже 3 листопада у тварини спостерігалися судоми, вона відмовилась від корму та води.

У лабораторії повідомили, у загиблої кози виявили сказ.

У зв’язку з цим з 8 листопада ввели карантин у селі Вишневе з прилеглими лісовими й польовими масивами.

Загрозливою зоною вважаються населені пункти Скельки, Мельникове, Різдвяне, Суха Балка Валківської громади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вишневе Валківської громади зареєстрували випадок сказу кози. Її через укус заразила лисиця.".