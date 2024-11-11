На Харьковщине коза погибла после укуса бешеной лисы: где ввели карантин

В селе Вишневое Валковской громады зарегистрировали случай бешенства козы. Ее через укус заразила лиса.

Как рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 6 ноября к ветеринарам обратилась местная жительница и сообщила о гибели ее козы. Женщина рассказала, что 18 октября козу укусила лиса, уже 3 ноября у животного наблюдались судороги, она отказалась от корма и воды.

В лаборатории сообщили, что у погибшей козы обнаружили бешенство.

В связи с этим с 8 ноября ввели карантин в селе Вишневое с ближайшими лесными и полевыми массивами.

Угрожающей зоной считаются населенные пункты Скельки, Мельниково, Риздвяное, Сухая Балка Валковской громады.

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