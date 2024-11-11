Live
  • Пн 11.11.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.3
  • EUR 44.49

На Харьковщине коза погибла после укуса бешеной лисы: где ввели карантин

Общество 14:40   11.11.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине коза погибла после укуса бешеной лисы: где ввели карантин

В селе Вишневое Валковской громады зарегистрировали случай бешенства козы. Ее через укус заразила лиса.

Как рассказали в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, 6 ноября к ветеринарам обратилась местная жительница и сообщила о гибели ее козы. Женщина рассказала, что 18 октября козу укусила лиса, уже 3 ноября у животного наблюдались судороги, она отказалась от корма и воды.

В лаборатории сообщили, что у погибшей козы обнаружили бешенство.

В связи с этим с 8 ноября ввели карантин в селе Вишневое с ближайшими лесными и полевыми массивами.

Угрожающей зоной считаются населенные пункты Скельки, Мельниково, Риздвяное, Сухая Балка Валковской громады.

Читайте также: Бешеный барсук напал на жителей Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковчане просят Терехова продлить маршрут трамвая №23
Харьковчане просят Терехова продлить маршрут трамвая №23
11.11.2024, 12:35
Новости Харькова — главное за 11.11: кто новый глава ГУНП Харьковщины
Новости Харькова — главное за 11.11: кто новый глава ГУНП Харьковщины
11.11.2024, 15:22
От 60 до 100 грн стоят яйца в Харькове: когда цены перестанут расти (сюжет)
От 60 до 100 грн стоят яйца в Харькове: когда цены перестанут расти (сюжет)
10.11.2024, 12:25
Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото)
Стало известно, кто вместо Тимошко возглавил ГУНП Харьковщины (фото)
11.11.2024, 14:00
Части ФАБ-250 нашли в лесу на Харьковщине: саперы уничтожили авиабомбу (фото)
Части ФАБ-250 нашли в лесу на Харьковщине: саперы уничтожили авиабомбу (фото)
11.11.2024, 15:19
На Харьковщине отменили графики аварийных отключений: когда дадут свет
На Харьковщине отменили графики аварийных отключений: когда дадут свет
11.11.2024, 13:19

Новости по теме:

19:40
Владельцев животных в Балаклее на Харьковщине просят в пятницу быть дома
11:43
В Харькове животным сделают бесплатные прививки: где и когда
11:01
Прививки от бешенства делают животным в Харькове: куда обращаться
13:46
Все больше лисиц в Харькове: в мэрии дали советы на случай встречи с хищником
10:36
Бешеный барсук напал на жителей Харькова

Вы читали новость: «На Харьковщине коза погибла после укуса бешеной лисы: где ввели карантин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Вишневое Валковской громады зарегистрировали случай бешенства козы. Ее через укус заразила лиса.".