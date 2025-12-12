Винуватицею могла бути скажена лисиця: у Солоницівській громаді – карантин

У селищі Ольшани Солоницівської громади ввели карантин, інформують у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Як виявилося, на територію селища регулярно забігали лисиці та контактували з іншими тваринами. Незабаром один із місцевих жителів помітив у свого собаки нетипову поведінку – чотирилапий поводився агресивно, відмовлявся їсти та пив багато води. Увечері 8 грудня у тварини почалися судоми, незабаром вона загинула.

“Фахівці ветеринарної медицини Дергачівської дільниці Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини вранці 09 грудня 2025 року відібрали патологічний матеріал та направили для дослідження на сказ до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного матеріалу в загиблої собаки підтверджено захворювання на сказ” – пишуть фахівці.

Також вони встановили, що вірогідним джерелом сказу могли бути саме лисиці, які мешкають на околицях села.

“Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину» рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому комітеті Солоницівської міської ради 10 грудня 2025 року було введено карантинні обмеження на частину території селища Вільшани з прилеглою болотистою місцевістю. Також затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу”, – додали у Держпродспоживслужбі.