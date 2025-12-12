Виновницей могла быть бешеная лиса: в Солоницевской громаде – карантин
В поселке Ольшаны Солоницевской громады ввели карантин, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Как оказалось, на территорию поселка регулярно забегали лисы и контактировали с другими животными. Вскоре один из местных жителей заметил у своей собаки нетипичное поведение – четырехлапый вел себя агрессивно, отказывался есть и пил много воды. Вечером 8 декабря у животного начались судороги, вскоре оно погибло.
«Специалисты ветеринарной медицины Дергачевского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины утром 09 декабря 2025 отобрали патологический материал и направили для исследования на бешенство в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно отчету о результатах исследования патологического материала у погибшей собаки подтверждено заболевание бешенством» – пишут специалисты.
Также они установили, что вероятным источником бешенства могли быть именно лисицы, которые живут на окраинах села.
«Согласно требованиям Закона Украины «О ветеринарной медицине» решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Солоницевского городского совета 10 декабря 2025 были введены карантинные ограничения на части территории поселка Ольшаны с прилегающей болотистой местностью. Также утвержден План мероприятий с целью ликвидации источника бешенства», – добавили в Госпродпотребслужбе.
Читайте также: Будут обезвреживать взрывоопасные предметы – в регионе прозвучат взрывы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: бешенство, лиса, Солоницевская громада, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Виновницей могла быть бешеная лиса: в Солоницевской громаде – карантин», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 10:41;