Виновницей могла быть бешеная лиса: в Солоницевской громаде – карантин

Происшествия 10:41   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В поселке Ольшаны Солоницевской громады ввели карантин, информируют в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. 

Как оказалось, на территорию поселка регулярно забегали лисы и контактировали с другими животными. Вскоре один из местных жителей заметил у своей собаки нетипичное поведение – четырехлапый вел себя агрессивно, отказывался есть и пил много воды. Вечером 8 декабря у животного начались судороги, вскоре оно погибло.

«Специалисты ветеринарной медицины Дергачевского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины утром 09 декабря 2025 отобрали патологический материал и направили для исследования на бешенство в Харьковскую региональную государственную лабораторию Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Согласно отчету о результатах исследования патологического материала у погибшей собаки подтверждено заболевание бешенством» – пишут специалисты.

Также они установили, что вероятным источником бешенства могли быть именно лисицы, которые живут на окраинах села.

«Согласно требованиям Закона Украины «О ветеринарной медицине» решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при исполнительном комитете Солоницевского городского совета 10 декабря 2025 были введены карантинные ограничения на части территории поселка Ольшаны с прилегающей болотистой местностью. Также утвержден План мероприятий с целью ликвидации источника бешенства», – добавили в Госпродпотребслужбе.

