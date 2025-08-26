Live
  • Вт 26.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.47

Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин

Происшествия 10:25   26.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин Фото: ГУ ГПСС в Харьковской области

О выявленном случае бешенства в Рогани рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. 

20 августа специалистам Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины передали труп лисицы. Мужчина, который рыбачил в Рогани, сообщил: животное вело себя подозрительно и нападала на рыбаков. В целях самозащиты им пришлось убить лисицу.

«Специалист Харьковского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины отобрал патологический материал от животного (лисицы) и направил для лабораторного исследования. В очаге бешенства проведена вынужденная дезинфекция. Согласно отчету Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о результатах исследования патологического материала №001163 п.м./25 от 20.08.2025 года, у погибшей лисы подтверждено заболевание бешенством», – говорится в сообщении.

После этого с 22 августа в Рогани и Докучаевском, а также в близлежащих лесных и полевых массивах объявили карантин. Кроме того, специалисты выполняют план мероприятий по ликвидации признаков бешенства на территории.

Читайте также: На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
25.08.2025, 19:47
Новости Харькова — главное 26 августа: РФ возле Купянска, случай бешенства
Новости Харькова — главное 26 августа: РФ возле Купянска, случай бешенства
26.08.2025, 11:03
Россияне готовятся к городским боям в Купянске – Коваленко
Россияне готовятся к городским боям в Купянске – Коваленко
26.08.2025, 09:40
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 22:00
Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 августа: какой праздник и день в истории
26.08.2025, 06:00
Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу
Врезалась в троллейбус и уехала – где копы нашли нетрезвую водительницу
26.08.2025, 11:50

Новости по теме:

19:15
Бешеная лисица напала на рыбаков на пруду под Харьковом
14:11
Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин
16:18
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин
17:58
Бешенство на Харьковщине: за полгода больные животные покусали десятки людей
21:56
Кошка была подавленной и напала на хозяйку: на Харьковщине объявили карантин

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 августа 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О выявленном случае бешенства в Рогани рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области. ".