Обороняясь, рыбаки убили лисицу, а она оказалась бешеной – в Рогани карантин

О выявленном случае бешенства в Рогани рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

20 августа специалистам Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины передали труп лисицы. Мужчина, который рыбачил в Рогани, сообщил: животное вело себя подозрительно и нападала на рыбаков. В целях самозащиты им пришлось убить лисицу.

«Специалист Харьковского участка Харьковской областной государственной больницы ветеринарной медицины отобрал патологический материал от животного (лисицы) и направил для лабораторного исследования. В очаге бешенства проведена вынужденная дезинфекция. Согласно отчету Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей о результатах исследования патологического материала №001163 п.м./25 от 20.08.2025 года, у погибшей лисы подтверждено заболевание бешенством», – говорится в сообщении.

После этого с 22 августа в Рогани и Докучаевском, а также в близлежащих лесных и полевых массивах объявили карантин. Кроме того, специалисты выполняют план мероприятий по ликвидации признаков бешенства на территории.