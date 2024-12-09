Нашел «легкий заработок»: мужчину подозревают в серии поджогов в Харькове
Правоохранители задержали в Харькове 25-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов.
Как рассказали в Харьковской областной прокуратуре, безработный фигурант проживал в городе вместе со своей невестой. В Facebook он увидел объявление о «легком заработке».
«Потом мужчина перешел по ссылке, где уже автоматически его перевело в Telegram. Там он получил задание от «работодателя» на совершение поджогов в Харькове», – добавили правоохранители.
Фигурант согласился на это, отметили в прокуратуре. 7 декабря около 02:25 он поджег входную дверь в отделение почты в Немышлянском районе, затем сбежал. Уже через час фигурант совершил поджог коммунального предприятия в этом же районе. Однако в это время его поймали правоохранители.
Установлено, что для поджогов мужчина использовал смесь из бензина. «Процесс работы» он снимал на телефон, чтобы прислать «работодателю». Деньги за «работу» мужчина получал на банковскую карту своей сожительницы, которая не знала о том, где работает ее жених.
«Когда женщина задавала ему вопрос, что за средства ей поступают и куда он постоянно ходит ночью, фигурант устраивал скандал», – рассказали правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если его вину докажут, фигуранту «светит» до 10 лет тюрьмы, заявили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поджоги, подозрение, полиция, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове 25-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов.".