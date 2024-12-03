Live
  • Вт 03.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.65
  • EUR 43.72

18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)

Общество 12:34   03.12.2024
Виктория Яковенко
18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, вероятно, поджигал трансформаторные подстанции в Харькове.

«Подозреваемый с начала ноября совершил серию поджогов трансформаторных подстанций, расположенных в Салтовском районе Харькова, а также отделение «Укрпочты». Свои действия он снимал на собственный мобильный телефон», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков поджогов, ведь снятые видео были необходимы для подтверждения выполненной задачи — заказчики обещали выплатить денежное вознаграждение за каждый поджог, добавили в прокуратуре.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194-1 (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину парня докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: «ТЦК – горите»: в Харькове подростков будут судить за поджоги военкоматов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Новости Харькова — главное за 3.12: ВСУ освободили Новомлынск, обстрелы
Новости Харькова — главное за 3.12: ВСУ освободили Новомлынск, обстрелы
03.12.2024, 12:12
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
МСЭК по-новому: как в Харькове будут определять статус инвалидности в 2025-м
02.12.2024, 23:26
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
Кругляковка – в «серой зоне»: ситуацию на Харьковщине прокомментировали в ISW
03.12.2024, 08:02
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
Зачем россияне форсируют Оскол у Купянска на Харьковщине и что их остановит
01.12.2024, 17:22
18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)
18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)
03.12.2024, 12:34

Новости по теме:

17:47
Парень в Харькове поджег вагон поезда: зачем он это сделал (фото)
18:58
В поджоге Укрпошти подозревают 18-летнего парня из Харькова
15:54
24-летнего жителя Чугуева подозревают в поджоге авто военного (фото, видео)
14:38
Поджоги авто ВСУ: двум харьковчанам «светит» до 10 лет тюрьмы
11:29
40 тыс грн за поджог авто военного ВСУ: исполнителя будут судить в Харькове

Вы читали новость: «18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, вероятно, поджигал трансформаторные подстанции в Харькове.".