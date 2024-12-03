18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, вероятно, поджигал трансформаторные подстанции в Харькове.

«Подозреваемый с начала ноября совершил серию поджогов трансформаторных подстанций, расположенных в Салтовском районе Харькова, а также отделение «Укрпочты». Свои действия он снимал на собственный мобильный телефон», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков поджогов, ведь снятые видео были необходимы для подтверждения выполненной задачи — заказчики обещали выплатить денежное вознаграждение за каждый поджог, добавили в прокуратуре.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194-1 (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину парня докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.