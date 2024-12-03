18-летнего подозревают в серии поджогов в Харькове: подробности (фото)
Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, вероятно, поджигал трансформаторные подстанции в Харькове.
«Подозреваемый с начала ноября совершил серию поджогов трансформаторных подстанций, расположенных в Салтовском районе Харькова, а также отделение «Укрпочты». Свои действия он снимал на собственный мобильный телефон», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Сейчас правоохранители устанавливают заказчиков поджогов, ведь снятые видео были необходимы для подтверждения выполненной задачи — заказчики обещали выплатить денежное вознаграждение за каждый поджог, добавили в прокуратуре.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194-1 (преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину парня докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поджог, подозрение, полиция, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему парню, который, вероятно, поджигал трансформаторные подстанции в Харькове.".