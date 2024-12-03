18-річного підозрюють у серії підпалів у Харкові: подробиці (фото)
Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному хлопцю, який, ймовірно, підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.
«Підозрюваний з початку листопада вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі Харкова, а також відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Наразі правоохоронці встановлюють замовників підпалів. Адже зняті відео були необхідні для підтвердження виконаної задачі — замовники обіцяли виплатити грошову винагороду за кожен підпал, додали в прокуратурі.
Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики) ККУ. Зараз він у СІЗО, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному хлопцю, який, ймовірно, підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.".