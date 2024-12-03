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18-річного підозрюють у серії підпалів у Харкові: подробиці (фото)

Суспільство 12:34   03.12.2024
Вікторія Яковенко
18-річного підозрюють у серії підпалів у Харкові: подробиці (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному хлопцю, який, ймовірно, підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.

«Підозрюваний з початку листопада вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі Харкова, а також відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці встановлюють замовників підпалів. Адже зняті відео були необхідні для підтвердження виконаної задачі — замовники обіцяли виплатити грошову винагороду за кожен підпал, додали в прокуратурі.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики) ККУ. Зараз він у СІЗО, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

подозревают в поджогах в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному хлопцю, який, ймовірно, підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.".