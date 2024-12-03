18-річного підозрюють у серії підпалів у Харкові: подробиці (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру 18-річному хлопцю, який, ймовірно, підпалював трансформаторні підстанції у Харкові.

«Підозрюваний з початку листопада вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі Харкова, а також відділення «Укрпошти». Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників підпалів. Адже зняті відео були необхідні для підтвердження виконаної задачі — замовники обіцяли виплатити грошову винагороду за кожен підпал, додали в прокуратурі.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики) ККУ. Зараз він у СІЗО, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.