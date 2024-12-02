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«ТЦК – горіть»: у Харкові підлітків судитимуть за підпали військкоматів

Суспільство 15:44   02.12.2024
Вікторія Яковенко
«ТЦК – горіть»: у Харкові підлітків судитимуть за підпали військкоматів Фото: Сергій Болвінов

До суду передали справи двох 17-річних харків’ян, які, за даними слідства, підпалювали будівлі ТЦК на замовлення російських спецслужб.

Як розповів начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, пляшки з бензином та ганчіркою фігуранти готували вдома, а коли темніло, йшли «гуляти». Маршрут «прогулянки» прокладали через центри комплектування.

«Один підпалював та кидав пляшку, другий знімав весь процес для підтвердження. Протягом тижня встигли поцілити в дві будівлі РТЦК – перший раз у вікно, другий – в двері. Вирахувати паліїв вдалося дуже швидко. Вони засвітилися на камерах спостереження», – зазначив Болвінов.

Він додав, що говорити після затримання погодився лише один, другий – мовчить. Коли підозрювані зрозуміли, що за справу взялася поліція, вони вирішили сховатися в Одесі. Але їх розшукали.

За даними Харківської обласної прокуратури, одного фігуранта через телеграм завербував представник російських спецслужб. За підпали військкоматів йому пообіцяли грошову винагороду. Хлопець до «роботи» залучив свого друга.

Фігурантам інкримінують диверсію, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ). Зараз хлопці у СІЗО. Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує 15 років тюрми або довічне.

поджег ТЦК в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справи двох 17-річних харків’ян, які, за даними слідства, підпалювали будівлі ТЦК на замовлення російських спецслужб.".