«ТЦК – горите»: в Харькове подростков будут судить за поджоги военкоматов
В суд передали дела двух 17-летних харьковчан, которые, по данным следствия, поджигали здания ТЦК по заказу российских спецслужб.
Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, бутылки с бензином и тряпкой фигуранты готовили дома, а когда темнело, шли «гулять». Маршрут «прогулки» прокладывали через центры комплектования.
«Один поджигал и бросал бутылку, другой снимал весь процесс для подтверждения. В течение недели успели попасть в два здания РТЦК – первый раз в окно, второй – в дверь. Вычислить поджигателей удалось очень быстро. Они засветились на камерах наблюдения», – отметил Болвинов.
Он добавил, что говорить после задержания согласился только один, второй – молчит. Когда подозреваемые поняли, что за дело взялась полиция, они решили скрыться в Одессе. Но их разыскали.
По данным Харьковской областной прокуратуры, одного фигуранта через Telegram завербовал представитель российских спецслужб. За поджоги военкоматов ему пообещали денежное вознаграждение. Парень к «работе» привлек своего друга.
Фигурантам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Сейчас парни в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: поджег, Сергей Болвинов, тцк, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дела двух 17-летних харьковчан, которые, по данным следствия, поджигали здания ТЦК по заказу российских спецслужб.".