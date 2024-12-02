Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харьков  -0°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

«ТЦК – горите»: в Харькове подростков будут судить за поджоги военкоматов

Общество 15:44   02.12.2024
Виктория Яковенко
«ТЦК – горите»: в Харькове подростков будут судить за поджоги военкоматов Фото: Сергей Болвинов

В суд передали дела двух 17-летних харьковчан, которые, по данным следствия, поджигали здания ТЦК по заказу российских спецслужб.

Как рассказал начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, бутылки с бензином и тряпкой фигуранты готовили дома, а когда темнело, шли «гулять». Маршрут «прогулки» прокладывали через центры комплектования.

«Один поджигал и бросал бутылку, другой снимал весь процесс для подтверждения. В течение недели успели попасть в два здания РТЦК – первый раз в окно, второй – в дверь. Вычислить поджигателей удалось очень быстро. Они засветились на камерах наблюдения», – отметил Болвинов.

Он добавил, что говорить после задержания согласился только один, второй – молчит. Когда подозреваемые поняли, что за дело взялась полиция, они решили скрыться в Одессе. Но их разыскали.

По данным Харьковской областной прокуратуры, одного фигуранта через Telegram завербовал представитель российских спецслужб. За поджоги военкоматов ему пообещали денежное вознаграждение. Парень к «работе» привлек своего друга.

Фигурантам инкриминируют диверсию, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УКУ). Сейчас парни в СИЗО. Если их вину докажут, им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное.

поджег ТЦК в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Обещали 1000$: десять лет тюрьмы могут получить харьковчане за поджог авто ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил»
Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил»
02.12.2024, 14:52
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
01.12.2024, 20:02
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
02.12.2024, 09:41
Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов
Второй день подряд РФ не обстреливает Харьков и область – Синегубов
02.12.2024, 07:55
Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00
Восемь КАБов ударили по Харьковщине, где штурмовал враг: данные ГШ на 16:00
02.12.2024, 16:50

Новости по теме:

13:25
17-летнего парня на Харьковщине подозревают в поджоге ж/д оборудования
15:23
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
14:43
Пьяный мужчина поджег кассу на АЗС в Харькове – полиция поймала подозреваемого
13:30
Поджоги, обстрелы или погода – почему число пожаров на Харьковщине возросло
14:04
Из-за ревности мужчина сжег автомобиль бойфренда бывшей на Харьковщине

Вы читали новость: ««ТЦК – горите»: в Харькове подростков будут судить за поджоги военкоматов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 15:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дела двух 17-летних харьковчан, которые, по данным следствия, поджигали здания ТЦК по заказу российских спецслужб.".