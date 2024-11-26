Обещали 1000$: десять лет тюрьмы могут получить харьковчане за поджог авто ВСУ

По данным следствия, поджигатели – харьковчане 30-ти и 25-ти лет.

Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. На этот раз через соцсети они начали сотрудничать с неким «работодателем», как уточняют в Харьковской областной прокуратуре, – с сотрудником российской спецслужбы. Он поручил подозреваемым поджечь авто военного ВСУ.

«Работодатель» проинструктировал обвиняемых, как именно необходимо действовать. В начале июля этого года злоумышленники, находясь на ул. Киргизской, увидели автомобиль Volkswagen Transporter зеленого цвета с маскировочной окраской, сфотографировали его, прислали изображение куратору и получили указание действовать по определенному плану. С помощью заранее подготовленной зажигательной смеси обвиняемые подожгли автомобиль, от чего произошло его воспламенение. Свои действия мужчины сняли на мобильный телефон, чтобы подтвердить выполнение задания», – рассказали правоохранители.

За выполненную работу мужчины должны были получить тысячу долларов. Однако деньги, традиционно, им никто так и не отправил.

Также, уточнили правоохранители, 30-летний подозреваемый уже является фигурантом аналогичного дела – по версии следствия, в августе этого года он поджег еще одно авто украинского военного.

«Ранее в отношении него в суд уже был направлен обвинительный акт в другом уголовном производстве, идет судебное разбирательство», – написали в прокуратуре.

Теперь подозреваемых ждет суд, если их вину докажут – им грозит до 10 лет тюрьмы.