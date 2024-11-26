Обіцяли 1000$: 10 років в’язниці можуть отримати харків’яни за підпал авто ЗСУ
За даними слідства, палії – харків’яни 30-ти та 25-ти років.
Раніше чоловіки вже притягалися до кримінальної відповідальності. Цього разу через соцмережі вони почали співпрацювати з “роботодавцем”, як уточнюють у Харківській обласній прокуратурі, – зі співробітником російської спецслужби. Він доручив підозрюваним підпалити авто військового ЗСУ.
“Роботодавець» проінструктував обвинувачених, як саме необхідно діяти. На початку липня цього року зловмисники, перебуваючи на вул. Киргизькій, побачили автомобіль «Volkswagen Transporter» зеленого кольору з маскувальним забарвленням, сфотографували його, надіслали зображення куратору та отримали вказівку діяти за визначеним планом. За допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші обвинувачені підпалив автівку, від чого відбулось її займання. Свої дії чоловіки зафільмували на мобільний телефон, щоб підтвердити виконання завдання”, – повідомили у прокуратурі.
За виконану роботу чоловіки мали отримати тисячу доларів. Проте гроші, традиційно, їм ніхто так і не відправив.
Також, уточнили правоохоронці, 30-річний підозрюваний вже є фігурантом аналогічної справи – за версією слідства, у серпні цього року він підпалив ще одне авто українського військового.
“Раніше стосовно нього до суду вже було направлено обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні, триває судовий розгляд”, – написали у прокуратурі.
Тепер підозрюваних чекає суд, якщо їхню провину доведуть – їм загрожує до 10 років ув’язнення.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: коллаборанты, предатели, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 11:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, палії – харків’яни 30-ти та 25-ти років.".