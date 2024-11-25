Готував удари РФ по Харківщині та закликав «знищувати нацистів» – вирок суду

15 років тюрми отримав безробітний 23-річний житель села Геніївка Чугуївського району. Суд визнав його винним у наведенні російських ударів по Харківщині та закликах вбивати українців.

Фігурант об’їжджав прифронтові території на Куп’янському напрямку та фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, щоб росіяни надалі завдали по них повітряних ударів, інформує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними облпрокуратури, у поле зору російських спецслужб фігурант потрапив через активність у прокремлівських телеграм-каналах. Там він закликав до захоплення влади та «знищення нацистів».

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через зв’язкового – свого давнього знайомого з РФ. Інформацію про захисників він збирав щонайменше з лютого 2024 року. Координати надсилав у месенджері кураторові, який обіцяв винагороду. Однак грошей чоловік так і не отримав.

Контррозвідка СБУ затримала мешканця Чугуївщини у липні. У нього знайшли мобільний телефон із доказами роботи на РФ. Під час судового розгляду агент визнав свою провину в повному обсязі.

Фрунзенський райсуд Харкова визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) ККУ та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.