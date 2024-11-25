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Готовил удары РФ по Харьковщине и призывал «уничтожать нацистов» — приговор

Общество 17:34   25.11.2024
Елена Нагорная
Готовил удары РФ по Харьковщине и призывал «уничтожать нацистов» — приговор

15 лет тюрьмы получил безработный 23-летний житель села Гениевка Чугуевского района. Суд признал его виновным в наведении российских ударов по Харьковщине и призывах убивать украинцев.

Фигурант объезжал прифронтовые территории на Купянском направлении и фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, чтобы россияне в дальнейшем нанесли по ним воздушные удары, информирует спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным облпрокуратуры, в поле зрения российских спецслужб фигурант попал из-за активности в прокремлевских Telegram-каналах. Там он призывал к захвату власти и «уничтожению нацистов».

После дистанционной вербовки агент коммуницировал с оккупантами через связного — своего давнего знакомого из РФ. Информацию о защитниках он собирал минимум с февраля 2024 года. Координаты отправлял в мессенджере куратору, который обещал вознаграждение. Однако денег мужчина так и не получил.

Контрразведка СБУ задержала жителя Чугуевщины в июле. У него нашли мобильный телефон с доказательствами работы на РФ. В ходе судебного разбирательства агент признал свою вину в полном объеме.

Фрунзенский райсуд Харькова признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) УКУ и назначил наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 17:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 лет тюрьмы получил безработный 23-летний житель села Гениевка Чугуевского района.".