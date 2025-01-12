«Не советую» — спикер прокуратуры Харьковщины обратился к колеблющимся (видео)

В Харьковской области уже есть более тысячи уголовных производств, в которых гражданам Украины сообщили о подозрении в совершении диверсий и сотрудничестве с врагом, проинформировал в эфире нацмарафона спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он отметил, что по трети таких дел вынесены обвинительные приговоры, нет ни одного оправдательного. Также треть дел на рассмотрении в судах и еще треть — на стадии следствия, то есть ожидаются экспертизы или проводятся другие следственные действия.

Чубенко прокомментировал информацию Нацполиции, что за 2024 год в Харьковской области был зарегистрирован 71 случай поджога. Больше только в Киеве и Одесской области. Спикер облпрокуратуры рассказал, что чаще всего поджигают машины по заказу спецслужб РФ люди, которые нуждаются в деньгах. Представители российской ФСБ находят их на сайтах по поиску работы и в соответствующих группах в Telegram.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Они находят лиц в поиске работы, в основном это какие-то вакансии общие, где не нужны определенные знания или дипломы, и начинают заводить общение, узнают, какие потребности у человека, что он умеет и делает, — рассказал Чубенко. — Люди, которые втягиваются в эту криминальную деятельность, не очень, честно говоря, дальновидные и образованные, в основном. Они соглашаются на выполнение таких заданий, веря ФСБшникам, которые говорят им о том, что никто ничего не найдет и никого не задержит, что это нереально, вытрешь переписку в Telegram после выполнения задания и все будет нормально. Но та тысяча подозрений, которая уже есть, говорит о том, что реально есть инструменты задерживать и работа в этом направлении проводится. Поэтому кто колеблется или планирует что-то сделать в таком направлении — не советую, потому что за решеткой оказаться очень реально».