«Не раджу» – речник прокуратури Харківщини звернувся до тих, хто вагається

У Харківській області вже є понад тисяча кримінальних проваджень, в яких громадянам України повідомили про підозру у скоєнні диверсій та співпраці з ворогом, поінформував в етері нацмарафону речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він зазначив, що по третині таких справ винесені обвинувальні вироки, немає жодного виправдувального. Також третина справ на розгляді в судах і ще третина – на стадії слідства, тобто очікуються експертизи або ж проводяться інші слідчі дії.

Чубенко прокоментував інформацію Нацполіції, що за 2024 рік у Харківській області був зареєстрований 71 випадок підпалу. Більше лише у Києві та Одеській області. Речник облпрокуратури розповів, що найчастіше підпалюють машини на замовлення спецслужб РФ люди, які потребують грошей. Представники російської ФСБ знаходять їх на сайтах з пошуку роботи та у відповідних групах у телеграмі.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

«Вони знаходять осіб у пошуку роботи, здебільшого це якісь вакансії загальні, де не потрібні певні знання або дипломи, і починають заводити спілкування, дізнаються, які потреби у людини, що вона вміє та робить, — розповів Чубенко. — Люди, які втягуються в цю кримінальну діяльність, не дуже, чесно кажучи, далекоглядні й освічені, здебільшого. Вони погоджуються на виконання таких завдань, вірячи ФСБшникам, які кажуть їм про те, що ніхто нічого не знайде і нікого не затримає, і це нереально, витреш листування в телеграмі після виконання завдання і все буде нормально. Але та тисяча підозр, яка вже є, каже про те, що реально є інструменти затримувати та робота в цьому напрямку проводиться. Тому хто вагається або планує щось зробити в такому напрямку – не раджу, тому що за ґратами опинитись дуже реально».