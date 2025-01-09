Харьковщина – в лидерах по стране по количеству поджогов

За 2024 год в Харьковской области зарегистрирован 71 случай поджога. Это третье место среди других областей. Больше только в Киеве – 84 случая, и в Одесской области – 82.

Всего в Украине за прошлый год совершено 352 поджога автомобилей и большинство из них — по заказу спецслужб РФ, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Андрей Небитов.

По 229 фактам фигурантов уже привлекли к ответственности.

«Кроме авто, правонарушители поджигали релейные шкафы на железной дороге – 149 случаев, а также ТЦК, почты, отделения полиции – в общем 57 случаев совершения диверсий и террористических актов», – уточнил Небитов.

Он добавил, что полицейские совместно с СБУ задержали 288 поджигателей, из них – 211 мужчины, 12 — женщины и 65 — несовершеннолетние.

Видео: Андрей Небитов