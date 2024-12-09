Знайшов «легкий заробіток»: чоловіка підозрюють у серії підпалів у Харкові

Правоохоронці затримали у Харкові 25-річного чоловіка. Його підозрюють у серії підпалів.

Як розповіли у Харківській обласній прокуратурі, безробітний фігурант мешкав у місті разом зі своєю нареченою. У мережі «Фейсбук» він побачив оголошення про «легкий заробіток».

«Надалі чоловік перейшов за посиланням, де вже автоматично його перевело до телеграм. Там він отримав завдання від «роботодавця» на вчинення підпалів у Харкові», – додали правоохоронці.

Фігурант погодився на це, зазначили у прокуратурі. 7 грудня близько 02:25 він підпалив вхідні двері до відділення пошти у Немишлянському районі, потім втік. Вже через годину фігурант вчинив підпал комунального підприємства у цьому ж районі. Проте у цей час його піймали правоохоронці.

Встановлено, що для підпалів чоловік використовував суміш з бензину. «Процес роботи» він фільмував на телефон, щоб надіслати «роботодавцю». Гроші за «роботу» чоловік отримував на банківську картку своєї співмешканки, яка не знала про те, де працює її наречений.

«Коли жінка ставила йому питання, що за кошти їй надходять та куди він постійно ходить вночі, фігурант влаштовував скандал», – розповіли правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо його провину доведуть, фігуранту «світить» до 10 років тюрми, заявили у ГУ Нацполіції в Харківській області.