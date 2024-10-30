Довірив товаришу картку і втратив 3 тис. грн: судитимуть жителя Харківщини

27-річний житель Чугуївського району отримав підозру. За даними слідства, чоловік вкрав гроші з банківської картки товариша.

«Заявник виявив відсутність грошей на картковому рахунку та звернувся до поліції. Він розповів, що напередодні попросив свого знайомого сходити до магазину. Чоловік надав свою банківську картку та повідомив пін-код. 27-річний товариш зняв 3400 гривень з картки та зник, гроші витратив на власні потреби», – розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські знайшли підозрюваного. Зазначається, що чоловік вже мав судимість за майнові злочини.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.