День сурка в Харькове: какой будет погода 2 февраля
У сурка-синоптика Тимки III 2 февраля будет мало шансов увидеть свою тень. Региональный центр по гидрометеорологии не обещает ясной погоды.
В Харькове и области в воскресенье будет сыро, но из-за ночного мороза на дорогах может быть скользко.
В Харькове по прогнозу — облачно с прояснениями. Ночью будет дождь, переходящий в снег и мокрый снег. Днем — без существенных осадков. Местами — гололед. Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 – 3° тепла.
В области также будет снежно-дождливая ночь и относительно «сухой» день. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла,
днем 0 – 5° тепла.
Напомним, 2 февраля в Харьковской области традиционно отметят День сурка. Прогноз даст заслуженный пушистый синоптик Тимка ІІІ. Однако в этом году он не приедет в свою резиденцию в Гайдары. Из-за слишком теплой погоды, а также российских обстрелов сурок проснулся раньше времени, так что дополнительный стресс в виде переезда для него опасен.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У сурка-синоптика Тимки III 2 февраля будет мало шансов увидеть свою тень. Региональный центр по гидрометеорологии не обещает ясной погоды".