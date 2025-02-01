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День сурка в Харькове: какой будет погода 2 февраля

Погода 20:20   01.02.2025
Оксана Горун
День сурка в Харькове: какой будет погода 2 февраля Фото: Василий Голосный

У сурка-синоптика Тимки III 2 февраля будет мало шансов увидеть свою тень. Региональный центр по гидрометеорологии не обещает ясной погоды.

В Харькове и области в воскресенье будет сыро, но из-за ночного мороза на дорогах может быть скользко.

В Харькове по прогнозу — облачно с прояснениями. Ночью будет дождь, переходящий в снег и мокрый снег. Днем — без существенных осадков. Местами — гололед. Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 – 3° тепла.

В области также будет снежно-дождливая ночь и относительно «сухой» день. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла,
днем 0 – 5° тепла.

Напомним, 2 февраля в Харьковской области традиционно отметят День сурка. Прогноз даст заслуженный пушистый синоптик Тимка ІІІ. Однако в этом году он не приедет в свою резиденцию в Гайдары. Из-за слишком теплой погоды, а также российских обстрелов сурок проснулся раньше времени, так что дополнительный стресс в виде переезда для него опасен.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У сурка-синоптика Тимки III 2 февраля будет мало шансов увидеть свою тень. Региональный центр по гидрометеорологии не обещает ясной погоды".