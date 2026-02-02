День сурка: что известно о новом пушистом синоптике на Харьковщине (видео)

На Харьковщине в этом году прогноз на весну делал новый сурок Тимка IV. Его предшественник, который выполнял эти почетные обязанности с 2018 года, ушел на заслуженный отдых.

«Сурок, который сейчас исполняет обязанности Тимки III – Тимка IV – это генетический брат нашего Тимки. Он появился у нас в коллекции два-три года назад. И он больше подходил для этой функции, для этой роли, для этой работы. Увидим, как он будет справляться с обязанностями синоптика», — рассказал заведующий лабораторией «Восточные степи» биофака ХНУ им. В. Н. Каразина Владимир Грубник, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он отметил, что Тимка III уже «на пенсии по возрасту», предсказывал весну этот сурок с 2018 года. Теперь выбрали молодого.

«Коллекция меняется, животные меняются, но их постоянно остается 19-20. Мы и в природу выпускаем, и, безусловно, из природы кого-то берем. Нам нужны новые участники этого процесса. Чтобы не было кровосмешения», – объяснил Грубник.

Биолог убежден, что Тимка IV будет давать точные прогнозы.

«Это первый раз он делал такой публичный прогноз. Мы увидим, насколько он ошибся или не ошибся. Мы через шесть недель это все узнаем. Это дикое животное. И оно дикое всегда, несмотря на то, как мы к нему относимся. Характеры у животных очень разные. Он сейчас никого не съел, когда мы его увидели. Но что будет в следующем году, будем знать», — сказал Грубник.

Спутницу новому синоптику уже подобрали.

«Девочку подобрали из коллекции по возрасту, по размеру. Посмотрим, будет дело или нет. Очень большие надежды, потому что сегодня, когда мы зашли к месту, где они зимуют, мы увидели, что они почти все бодрствуют, то есть у них происходит процесс спаривания. Надеемся, что у нас будет потомство в этом году», — сказал Грубник.