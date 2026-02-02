День бабака: що відомо про нового пухнастого синоптика на Харківщині (відео)
На Харківщині цього року прогноз на весну робив новий бабак Тимко IV. Його попередник, який виконував ці почесні обов’язки з 2018 року, пішов на заслужений відпочинок.
«Бабак, який зараз виконує обов’язки Тимка III – Тимко IV. Це генетичний брат нашого Тимка. Він з’явився у нас в колекції два-три роки тому. І він найбільше підходив для цієї функції, для цієї ролі, для цієї роботи. Побачимо, як він буде справлятися з обов’язками синоптика», – розповів завідувач лабораторії «Східні степи» біофаку ХНУ ім. В. Н. Каразіна Володимир Грубник, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».
Він зазначив, що Тимко III вже “на пенсії за віком”, пророкував весну цей бабак з 2018 року. Наразі обрали молодого.
«Колекція змінюється, звірі змінюються, але постійно залишається 19-20 тваринок. Ми і в природу випускаємо, і, безумовно, з природи когось беремо, нам потрібні нові учасники цього процесу. Щоб не було кровозмішування», – пояснив Грубник.
Біолог впевнений, що Тимко IV даватиме достовірні прогнози.
«Це перший раз він робив такий прилюдний прогноз. Тобто ми побачимо, наскільки він помилився або не помилився. Ми за шість тижнів це все дізнаємося. Це дика тварина. І вона дика завжди, попри те, як ми до нього відносимося. Характери у тварин дуже різні. Він зараз нікого не з’їв, коли ми його побачили. Що буде наступного року, будемо знати», – сказав Грубник.
Супутницю новому синоптику вже підібрали.
«Дівчинка підібралась з колекції за віком, за розміром. Подивимось, буде діло чи не буде. Дуже великі сподівання, бо сьогодні, коли ми зайшли до місця, де вони зимують, ми побачили, що вони майже всі не сплять, тобто в них відбувається процес спарювання. Сподіваємось на те, що в нас буде потомство в цьому році», – сказав Грубник.
