День бабака в Харкові: якою буде погода 2 лютого
У бабака-синоптика Тимка III 2 лютого буде мало шансів побачити свою тінь. Регіональний центр із гідрометеорології не обіцяє ясної погоди.
У Харкові та області в неділю буде сиро, але через нічний мороз на дорогах може бути слизько.
У Харкові за прогнозом – хмарно з проясненнями. Вночі буде дощ, що переходитиме в сніг і мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Місцями – ожеледиця. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.
В області також буде сніжно-дощова ніч і відносно “сухий” день. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 0 – 5° тепла.
Нагадаємо, 2 лютого в Харківській області традиційно відзначать День бабака. Прогноз дасть заслужений пухнастий синоптик Тимко III. Однак цього року він не приїде до своєї резиденції в Гайдарах. Через занадто теплу погоду, а також російські обстріли бабак прокинувся раніше, ніж мав би, тож додатковий стрес у вигляді переїзду для нього небезпечний.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: день сурка, новини Харкова, погода, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У бабака-синоптика Тимка III 2 лютого буде мало шансів побачити свою тінь. Регіональний центр із гідрометеорології не обіцяє ясної погоди".