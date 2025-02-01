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День бабака в Харкові: якою буде погода 2 лютого

Погода 20:20   01.02.2025
Оксана Горун
День бабака в Харкові: якою буде погода 2 лютого Фото: Василь Голосний

У бабака-синоптика Тимка III 2 лютого буде мало шансів побачити свою тінь. Регіональний центр із гідрометеорології не обіцяє ясної погоди.

У Харкові та області в неділю буде сиро, але через нічний мороз на дорогах може бути слизько.

У Харкові за прогнозом – хмарно з проясненнями. Вночі буде дощ, що переходитиме в сніг і мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Місцями – ожеледиця. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.

В області також буде сніжно-дощова ніч і відносно “сухий” день. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла,
вдень 0 – 5° тепла.

Нагадаємо, 2 лютого в Харківській області традиційно відзначать День бабака. Прогноз дасть заслужений пухнастий синоптик Тимко III. Однак цього року він не приїде до своєї резиденції в Гайдарах. Через занадто теплу погоду, а також російські обстріли бабак прокинувся раніше, ніж мав би, тож додатковий стрес у вигляді переїзду для нього небезпечний.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У бабака-синоптика Тимка III 2 лютого буде мало шансів побачити свою тінь. Регіональний центр із гідрометеорології не обіцяє ясної погоди".