День бабака в Харкові: якою буде погода 2 лютого

У бабака-синоптика Тимка III 2 лютого буде мало шансів побачити свою тінь. Регіональний центр із гідрометеорології не обіцяє ясної погоди.

У Харкові та області в неділю буде сиро, але через нічний мороз на дорогах може бути слизько.

У Харкові за прогнозом – хмарно з проясненнями. Вночі буде дощ, що переходитиме в сніг і мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Місцями – ожеледиця. Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.

В області також буде сніжно-дощова ніч і відносно “сухий” день. Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла,

вдень 0 – 5° тепла.

Нагадаємо, 2 лютого в Харківській області традиційно відзначать День бабака. Прогноз дасть заслужений пухнастий синоптик Тимко III. Однак цього року він не приїде до своєї резиденції в Гайдарах. Через занадто теплу погоду, а також російські обстріли бабак прокинувся раніше, ніж мав би, тож додатковий стрес у вигляді переїзду для нього небезпечний.