Live
  • Вс 02.02.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.82
  • EUR 43.51

Тимка и другие сурки не спят из-за боев на Купянщине, их могут эвакуировать

Общество 20:04   02.02.2025
Елена Нагорная
Тимка и другие сурки не спят из-за боев на Купянщине, их могут эвакуировать Фото Юлии Гайденко

Ученые рассматривают варианты эвакуации сурков с биостанции Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина в селе Нестеровка Великобурлукской громады из-за роста интенсивности боев в Купянском районе.

«Варианты эвакуации рассматривались, но это очень сложно, — рассказал журналистам декан биологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина Юрий Гамуля. — Эти животные нуждаются в особых условиях содержания. Это очень необычные условия. Именно поэтому ни в зоопарке, ни в экопарке нет достаточно этих животных. Нужен специальный погреб, специальные условия для их содержания летом. Это достаточно сложно, но этот вариант рассматривается и над этим также мы работаем».

Всего в Нестеровке содержат 18 сурков, в том числе главного прорицателя Харьковщины Тимку III. В течение уже двух лет из-за сотрясений грунта, вызванных взрывами, грызуны не приносят потомства, поделилась доцент кафедры зоологии и экологии животных биологического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина Татьяна Атемасова. Также взрывы — основная причина, почему этой зимой сурки не впали в полноценную спячку. Как следствие, весной у них вновь не будет сил на размножение.

«Тимка ушел в спячку, а потом из нее вышел из-за постоянных обстрелов и сотрясений грунта. Он уже разогрелся, он уже активен. Постоянные сотрясения его выводят из себя и он просто не спит», — рассказала Атемасова.

По словам Анны Титенко, директора учебно-научного института экологии Каразинского университета, из-за полномасштабной войны на прифронтовых территориях сейчас происходит настоящий экоцид, который затронул не только отдельные виды, но и целые экосистемы и ландшафты.

«Когда речь идет о взрывах, страдает не только сурок. Когда речь идет о пожарах, о нарушении военной техникой, о лесостепных и степных экосистемах в Великобурлукской громаде, где есть популяция сурка, то речь идет о том, что мы теряем плодородную почву, мы теряем чернозем типичный, усиливается эрозия. Она и так там большая, а когда в результате пожаров мы имеем разрушение растительного покрова, то мы имеем риски, которые могут десятилетиями вредить природным экосистемам. Это огромная проблема и огромные угрозы, мы не все даже сейчас осознаем», — отметила Титенко.

Крайне важными и даже критическими для популяции сурка являются степные растения, а они выгорают в пожарах.

«То есть, сурок начинает развиваться в неестественных для себя условиях. Это вредит его репродуктивной функции, просто это некомфортные условия. Популяция сурка локализована не в одном месте. Различные части связаны экологическими коридорами. Сейчас мы имеем разрушение экокоридоров из-за боевых действий. Изоляция частей популяции может привести к генетическим рискам, к рискам выживания популяции. Стратегически это проблема и, видимо, действительно есть смысл дальнейшего восстановления этой популяции через какую-то консервацию хотя бы отдельных территорий. Это может реализовываться не только в Великобурлукском региональном ландшафтном парке, это может реализовываться на других территориях», — считает Титенко.

Большинство проектов, которые сейчас реализовывают, отметила эколог, направлены на более практические или коммерческие составляющие, например, на восстановление агросектора и плодородия земель. Вместо этого надо заниматься экосистемами в целом, уверена Титенко.

«Разминирование в любом случае будет первым этапом оптимизации сети природно-заповедного фонда. Оно безусловно будет, потому что часть земель нужно будет консервировать, их невозможно будет восстановить. Часть можно восстановить. Но после разминирования и завершения боевых действий. Сейчас наблюдаем только дистанционно, наблюдаем по снимкам, эпизодической информации», — добавила эколог.

Читайте также: Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы

Напомним, вместе с сородичами Тимка ІІI более полугода провел в оккупации в селе Нестеровка Купянского района. Населенный пункт освободили в сентябре 2022-го.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы
02.02.2025, 12:00
Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
Новости Харькова — главное 2 февраля: в Харькове прогремел взрыв
02.02.2025, 17:24
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
Как место «прилета» в Харькове находят за 15 секунд: Терехов показал видео
01.02.2025, 12:29
Залужный предлагал наступать на Белгород, чтобы защитить Харьков – BBC
Залужный предлагал наступать на Белгород, чтобы защитить Харьков – BBC
02.02.2025, 15:50
Купянск разрушен на 70% — Беседин
Купянск разрушен на 70% — Беседин
02.02.2025, 12:51
Тимка и другие сурки не спят из-за боев на Купянщине, их могут эвакуировать
Тимка и другие сурки не спят из-за боев на Купянщине, их могут эвакуировать
02.02.2025, 20:04

Новости по теме:

21:42
ISW: ВС РФ готовы начать на Харьковщине многомесячную наступательную кампанию
16:20
Оккупанты пытаются оказывать давление на группировку, защищающую Харьков — ОТГ
08:56
Россияне штурмовали Волчанск и села Купянского района — Генштаб ВСУ
16:49
Генштаб ВСУ: россияне атаковали вблизи Волчанска и Песчаного
10:04
«До Харькова от линии фронта 20 км»: что может угрожать городу – «Хартия»

Вы читали новость: «Тимка и другие сурки не спят из-за боев на Купянщине, их могут эвакуировать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2025 в 20:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ученые рассматривают варианты эвакуации сурков с биостанции ХНУ им. В.Н. Каразина в селе Нестеровка Великобурлукской громады из-за роста интенсивности боев в Купянском районе".