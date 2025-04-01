Март 2025-го в Харькове и области стал самым теплым за всю историю наблюдений
Минувший март стал самым теплым за весь период метеорологических наблюдений (с 1945 года).
Итоги первого месяца весны подвел Региональный центр по гидрометеорологии. Согласно его выводам, условия для вегетации озимых зерновых, посева и раннего развития яровых зерновых и зернобобовых были преимущественно благоприятными.
Синоптики напомнили, что среднесуточная температура перешла через +5 градусов 5-6 марта, и на территории области начался вегетационный период — почти на месяц раньше средних многолетних значений.
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Возобновление активного роста озимой пшеницы наблюдали с 10 марта. На конец месяца на большинстве посевных площадей она находилась в хорошем, местами удовлетворительном состоянии. В течение третьей декады марта хозяйства области сеяли яровой ячмень и горох.
Дожди, которые прошли в последний день месяца, существенно улучшили увлажнение почвы.
Напомним, температурные рекорды фиксировали в Харькове и области 8, 12, 13, 13, 14, 15 и 16 марта.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: март, новости Харькова, озимые, погода, посевы;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувший март стал самым теплым за весь период метеорологических наблюдений (с 1945 года).".