Как повлияли на озимые перепады температур в середине марта
Итоги второй декады марта, когда некоторое время наблюдались ночные морозы и «плюсы» днем, подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.
Специалисты констатировали, что условия для вегетации озимых культур в основном были удовлетворительными, растения прибавили в росте, произошли фазовые изменения в их развитии. В период похолодания и ночных морозов во второй половине декады рост растений несколько замедлялся.
На большинстве площадей посевы озимой пшеницы находились в фазе третьего листа, на отдельных полях на северо-западе началось кущение. Состояние растений оценивалось как хорошее, местами удовлетворительное.
По состоянию на 18 марта увлажнение пахотного и метрового слоев почвы под озимыми было достаточным и оптимальным, за исключением центральных и южных районов, где эти показатели были низкими.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, озимые, погода, растения;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоги второй декады марта, когда некоторое время наблюдались ночные морозы и «плюсы» днем, подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.".