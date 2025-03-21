Как повлияли на озимые перепады температур в середине марта

Итоги второй декады марта, когда некоторое время наблюдались ночные морозы и «плюсы» днем, подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.

Специалисты констатировали, что условия для вегетации озимых культур в основном были удовлетворительными, растения прибавили в росте, произошли фазовые изменения в их развитии. В период похолодания и ночных морозов во второй половине декады рост растений несколько замедлялся.

На большинстве площадей посевы озимой пшеницы находились в фазе третьего листа, на отдельных полях на северо-западе началось кущение. Состояние растений оценивалось как хорошее, местами удовлетворительное.

По состоянию на 18 марта увлажнение пахотного и метрового слоев почвы под озимыми было достаточным и оптимальным, за исключением центральных и южных районов, где эти показатели были низкими.