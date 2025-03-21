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Как повлияли на озимые перепады температур в середине марта

Погода 18:15   21.03.2025
Елена Нагорная
Как повлияли на озимые перепады температур в середине марта Фото: ХОВА

Итоги второй декады марта, когда некоторое время наблюдались ночные морозы и «плюсы» днем, подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.

Специалисты констатировали, что условия для вегетации озимых культур в основном были удовлетворительными, растения прибавили в росте, произошли фазовые изменения в их развитии. В период похолодания и ночных морозов во второй половине декады рост растений несколько замедлялся.

На большинстве площадей посевы озимой пшеницы находились в фазе третьего листа, на отдельных полях на северо-западе началось кущение. Состояние растений оценивалось как хорошее, местами удовлетворительное.

По состоянию на 18 марта увлажнение пахотного и метрового слоев почвы под озимыми было достаточным и оптимальным, за исключением центральных и южных районов, где эти показатели были низкими.

Читайте также: В этом году на Харьковщине увеличили площадь под посев озимых на 9%

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоги второй декады марта, когда некоторое время наблюдались ночные морозы и «плюсы» днем, подвели в Региональном центре по гидрометеорологии.".