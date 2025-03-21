Як вплинули на озимі перепади температур у середині березня

Підсумки другої декади березня, коли деякий час спостерігалися нічні морози та «плюси» вдень, підбили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

Фахівці констатували, що умови для вегетації озимих культур здебільшого були задовільними, рослини додали у рості, відбулися фазові зміни в їхньому розвитку. У період похолодання та нічних морозів у другій половині декади ріст рослин дещо сповільнювався.

На більшості площ посіви озимої пшениці знаходилися у фазі третього листка, на окремих полях на північному заході почалося кущіння. Стан рослин оцінювався як добрий, місцями задовільний.

Станом на 18 березня зволоження орного та метрового шарів ґрунту під озимими було достатнім та оптимальним, за винятком центральних та південних районів, де ці показники були низькими.