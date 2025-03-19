Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9%

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у 2025 році загальна площа посівів сільськогосподарських культур на Харківщині – 1,3 мільйона га.

Як уточнили у ХОВА, це на 9,1% більше, ніж у 2023 році.

“Аграрії області в 2024 році провели польові роботи на 70% площ сільськогосподарських земель. Господарства зібрали 2,4 мільйона тонн врожаю зернових та зернобобових культур, у тому числі пшениці – 1,3 млн тонн, кукурудзи на зерно – 0,8 млн тонн, соняшнику – 1,1 млн тонн. Торік експорт товарів сільськогосподарського призначення склав 359,3 мільйона доларів США – це 51,4 % до загального обсягу експорту з регіону”, – пишуть у ХОВА.

Таким чином, попри постійні обстріли та заміновані території, у Харківській області все ж таки намагаються стабілізувати ситуацію з сільськогосподарською галуззю.

“Агропромисловий комплекс Харківської області продовжує відновлюватись, працювати та поступово збільшувати обсяги виробництва”, – констатував Синєгубов.