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Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9%

Суспільство 11:35   19.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9% Фото: ХОВА

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у 2025 році загальна площа посівів сільськогосподарських культур на Харківщині – 1,3 мільйона га.

Як уточнили у ХОВА, це на 9,1% більше, ніж у 2023 році.

“Аграрії області в 2024 році провели польові роботи на 70% площ сільськогосподарських земель. Господарства зібрали 2,4 мільйона тонн врожаю зернових та зернобобових культур, у тому числі пшениці – 1,3 млн тонн, кукурудзи на зерно – 0,8 млн тонн, соняшнику – 1,1 млн тонн. Торік експорт товарів сільськогосподарського призначення склав 359,3 мільйона доларів США – це 51,4 % до загального обсягу експорту з регіону”, – пишуть у ХОВА.

Таким чином, попри постійні обстріли та заміновані території, у Харківській області все ж таки намагаються стабілізувати ситуацію з сільськогосподарською галуззю.

“Агропромисловий комплекс Харківської області продовжує відновлюватись, працювати та поступово збільшувати обсяги виробництва”, – констатував Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 11:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цьогоріч на Харківщині збільшили площу під посів озимих на 9%".