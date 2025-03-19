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В этом году на Харьковщине увеличили площадь под посев озимых на 9%

Общество 11:35   19.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В этом году на Харьковщине увеличили площадь под посев озимых на 9% Фото: ХОВА

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в 2025 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур на Харьковщине – 1,3 миллиона га.

Как уточнили в ХОВА, это на 9,1% больше, чем в 2023 году.

«Аграрии области в 2024 году провели полевые работы на 70% площадей сельскохозяйственных земель. Хозяйства собрали 2,4 миллиона тонн урожая зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — 1,3 млн тонн, кукурузы на зерно — 0,8 млн тонн, подсолнечника — 1,1 млн тонн. В прошлом году экспорт товаров сельскохозяйственного назначения составил 359,3 миллиона долларов США — это 51,4% к общему объему экспорта из региона», – пишут в ХОВА.

Таким образом, несмотря на постоянные обстрелы и заминированные территории, в Харьковской области все же пытаются стабилизировать ситуацию с сельскохозяйственной отраслью.

«Агропромышленный комплекс Харьковской области продолжает восстанавливаться, работать и постепенно увеличивать объемы производства», – констатировал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 11:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в 2025 году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур на Харьковщине – 1,3 миллиона га.".