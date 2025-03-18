Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта
Фото: Pinterest
В среду, 19 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 5 до 10 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 тепла.
Ветер северо-западный — 7-12 м/с.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: мороз, новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 21:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед.".