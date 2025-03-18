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Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта

Погода 21:04   18.03.2025
Елена Нагорная
Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта Фото: Pinterest

В среду, 19 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 21:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед.".