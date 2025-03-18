Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта

В среду, 19 марта, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 6 до 8 градусов мороза, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов мороза, дневная — от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.