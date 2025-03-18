Вночі вдарить мороз до -10°: прогноз погоди в Харкові та області на 19 березня
У середу, 19 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 5 до 10 градусів морозу, денна – від 0 до 5 тепла.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
Читайте також: Частину України накриє пилова буря, для Харківщини – штормове попередження
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: мороз, новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі вдарить мороз до -10°: прогноз погоди в Харкові та області на 19 березня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 21:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 19 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.".