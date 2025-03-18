Вночі вдарить мороз до -10°: прогноз погоди в Харкові та області на 19 березня

У середу, 19 березня, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 6 до 8 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 5 до 10 градусів морозу, денна – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-західний – 7-12 м/с.