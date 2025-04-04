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Сколько аварийных деревьев за месяц снесли в Харькове, сообщили коммунальщики

Общество 15:19   04.04.2025
Виктория Яковенко
Сколько аварийных деревьев за месяц снесли в Харькове, сообщили коммунальщики Фото: Харьковский горсовет

КП «Благоустройство» г. Харькова» подвело итоги работы в марте, передает горсовет.

По данным коммунальщиков, в течение месяца работники предприятия ликвидировали более 1,7 тыс. кв. м поросли, измельчили 3,6 тыс. куб. м веток, устранили 923 куб. м стихийных свалок.

работа коммунальщиков в Харькове в марте
Фото: Харьковский горсовет
работа коммунальщиков в Харькове в марте
Фото: Харьковский горсовет

«Они также снесли 66 аварийных и сухих деревьев, отремонтировали 162 ПЭТ-контейнера и провели санитарную очистку 251 улицы в частном секторе», — отметили в горсовете.

работа коммунальщиков в Харькове в марте
Фото: Харьковский горсовет
работа коммунальщиков в Харькове в марте
Фото: Харьковский горсовет

Также в марте коммунальщики обследовали и зафиксировали повреждение 129 частных домов после вражеских атак.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 15:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Благоустройство» г. Харькова» подвело итоги работы в марте, передает горсовет.".