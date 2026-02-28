Live

Какой будет погода в первый день весны в Харькове и области — прогноз

Общество 21:01   28.02.2026
Виктория Яковенко
Какой будет погода в первый день весны в Харькове и области — прогноз

В воскресенье, 1 марта, в Харькове и области без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман, на дорогах – гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем ​​– от 3 до 5 с отметкой «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем ​​от 1 до 6 тепла.

Ветер западный – 5-10 м/с.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии уже опубликовал предварительный прогноз на март. По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Автор: Виктория Яковенко
