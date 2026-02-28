Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз

У неділю, 1 березня, в Харкові та області – без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 3 до 5 з позначкою «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.