Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз
У неділю, 1 березня, в Харкові та області – без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 3 до 5 з позначкою «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 тепла.
Вітер західний – 5-10 м/с.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.
28 Лютого 2026 в 21:01