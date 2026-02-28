Live

Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз

Суспільство 21:01   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз

У неділю, 1 березня, в Харкові та області – без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 3 до 5 з позначкою «плюс», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 тепла.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Регіональний центр із гідрометеорології вже опублікував попередній прогноз на березень. За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Читайте також: Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз
Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз
28.02.2026, 21:01
В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник
В одному з районів Харкова впав ворожий безпілотник
28.02.2026, 21:09
FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)
FPV-дрони вдарили по фермі на Харківщині: є постраждалі (фото)
28.02.2026, 17:42
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
28.02.2026, 13:28
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
28.02.2026, 14:04
Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка
Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка
28.02.2026, 15:39

Новини за темою:

25.02.2026
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
23.02.2026
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
04.04.2025
Скільки аварійних дерев за місяць знесли в Харкові, повідомили комунальники
01.04.2025
Березень 2025-го в Харкові та області став найтеплішим за час спостережень
11.03.2025
Чи прийшла метеорологічна весна в Харків раніше – дані Гідрометцентру


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Якою буде погода в перший день весни в Харкові та області – прогноз», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 21:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 березня, в Харкові та області – без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, на дорогах – ожеледиця.".