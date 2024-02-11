Об опасной погоде в понедельник предупреждают жителей Харьковщины
В течение 12 февраля по Харькову и области ожидается туман, видимость составит 200 — 500 метров.
Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометцентр, погода, предупреждение, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 12 февраля по Харькову и области ожидается туман, видимость составит 200 — 500 метров".