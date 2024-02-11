Об опасной погоде в понедельник предупреждают жителей Харьковщины

В течение 12 февраля по Харькову и области ожидается туман, видимость составит 200 — 500 метров.

Таким метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.