На вулиці Академіка Павлова міняють пошкоджений обстрілом водовід
Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають 260 м зруйнованого вибухом водоводу на вулиці Академіка Павлова у Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомив сьогодні, 31 жовтня, майстер районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Халізєв, снаряд влучив безпосередньо у водовід ще на початку війни. Тоді комунальники оперативно відключили водопостачання та переключили споживачів на сусідні вводи, а зараз перекладають пошкоджену ділянку мережі.
«На сьогодні замінили 200 м водоводу. Одночасно капітально оновлюємо оглядові колодязі з заміною запірної арматури та обладнання. Закінчити роботи плануємо в середині листопада з обов’язковим благоустроєм території», – зазначив Євген Халізєв.
За його словами, водопостачання буде припинене лише на короткий проміжок перепідключення трубопроводів, про що споживачам повідомлять заздалегідь.
Цього року в Салтівському районі замінили понад 1,7 км водоводів, 57 одиниць запірної арматури та 47 люків. Також фахівці встановили 47 пожежних гідрантів і впорядкували 92 водорозбірні колонки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, водовод, міськрада, обстріл, поврежденный, труба, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають 260 м зруйнованого вибухом водоводу на вулиці Академіка Павлова у Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді. ".