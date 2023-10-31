На вулиці Академіка Павлова міняють пошкоджений обстрілом водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають 260 м зруйнованого вибухом водоводу на вулиці Академіка Павлова у Салтівському районі, розповіли в Харківській міськраді.

Як повідомив сьогодні, 31 жовтня, майстер районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Халізєв, снаряд влучив безпосередньо у водовід ще на початку війни. Тоді комунальники оперативно відключили водопостачання та переключили споживачів на сусідні вводи, а зараз перекладають пошкоджену ділянку мережі.

«На сьогодні замінили 200 м водоводу. Одночасно капітально оновлюємо оглядові колодязі з заміною запірної арматури та обладнання. Закінчити роботи плануємо в середині листопада з обов’язковим благоустроєм території», – зазначив Євген Халізєв.

За його словами, водопостачання буде припинене лише на короткий проміжок перепідключення трубопроводів, про що споживачам повідомлять заздалегідь.

Цього року в Салтівському районі замінили понад 1,7 км водоводів, 57 одиниць запірної арматури та 47 люків. Також фахівці встановили 47 пожежних гідрантів і впорядкували 92 водорозбірні колонки.