Live
  • Сб 05.10.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом

Суспільство 18:13   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом Фото: КП “Харківводоканал”

Водопостачання селища Подвірки Харківського району буде припинене з 15:00 6 жовтня до 9:00 8 жовтня.

У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу на вулиці Пащенківській, повідомляє пресслужба міської ради.

Жителям селища комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб.

Читайте також: Фонтан увімкнули біля Палацу спорту в Харкові (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом
05.10.2024, 18:13
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
У місті на Харківщині чоловік напав на колишню з ножем у громадському місці
16.09.2024, 19:42
Двома КАБами окупанти вдарили по селу на Харківщині: постраждав пенсіонер
Двома КАБами окупанти вдарили по селу на Харківщині: постраждав пенсіонер
05.10.2024, 17:00
Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
05.10.2024, 16:35
«Процедуру проводила шарлатанка»: деталі загибелі клієнтки салону в Харкові
«Процедуру проводила шарлатанка»: деталі загибелі клієнтки салону в Харкові
05.10.2024, 15:07
Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП
Харківська траса – у трійці найнебезпечніших в Україні: де сталося 156 ДТП
05.10.2024, 13:46

Новини за темою:

19:06
Без води та вікон. У Харкові ліквідують наслідки нічного авіаудару
16:23
Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній
15:40
У Харкові продовжують ремонтувати водовід після «прильоту»
13:00
Води не буде до вечора в оселях на Немишлі та Нових будинках у Харкові
19:04
Комунальники відновлюють водопостачання після «прильоту» у Харкові

Ви читали новину: «Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селища Подвірки Харківського району буде припинене з 15:00 6 жовтня до 9:00 8 жовтня.".