Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом

Водопостачання селища Подвірки Харківського району буде припинене з 15:00 6 жовтня до 9:00 8 жовтня.

У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу на вулиці Пащенківській, повідомляє пресслужба міської ради.

Жителям селища комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб.