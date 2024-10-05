Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок під Харковом
Фото: КП “Харківводоканал”
Водопостачання селища Подвірки Харківського району буде припинене з 15:00 6 жовтня до 9:00 8 жовтня.
У цей період КП «Харківводоканал» проводитиме ремонт водоводу на вулиці Пащенківській, повідомляє пресслужба міської ради.
Жителям селища комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водовод, жители, міськрада, подворки, ремонт;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 18:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селища Подвірки Харківського району буде припинене з 15:00 6 жовтня до 9:00 8 жовтня.".