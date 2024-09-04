У Харкові продовжують ремонтувати водовід після «прильоту»

Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений ворожим обстрілом магістральний трубопровід у Немишлянському районі, повідомили у Харківській міськраді.

Щоб забезпечити холодною водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, комунальники оперативно перепідключили мережі, повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.

Наразі фахівці змінюють 12 м пошкодженої ділянки водоводу.

«Демонтували зруйновану вибухом ділянку трубопроводу, поклали новий відрізок. Продовжуємо зварювальні та налагоджувальні роботи на магістралі», – зазначив Владлен Волков.

Також комунальники обстежують усю гілку водоводу, щоб виявити інші пошкодження та дефекти, які могли виникнути внаслідок обстрілу.