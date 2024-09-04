У Харкові продовжують ремонтувати водовід після «прильоту»
Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений ворожим обстрілом магістральний трубопровід у Немишлянському районі, повідомили у Харківській міськраді.
Щоб забезпечити холодною водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, комунальники оперативно перепідключили мережі, повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.
Наразі фахівці змінюють 12 м пошкодженої ділянки водоводу.
«Демонтували зруйновану вибухом ділянку трубопроводу, поклали новий відрізок. Продовжуємо зварювальні та налагоджувальні роботи на магістралі», – зазначив Владлен Волков.
Також комунальники обстежують усю гілку водоводу, щоб виявити інші пошкодження та дефекти, які могли виникнути внаслідок обстрілу.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вода, водовод, Немышлянский район, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 15:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений ворожим обстрілом магістральний трубопровід у Немишлянському районі, повідомили у Харківській міськраді.".