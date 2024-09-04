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У Харкові продовжують ремонтувати водовід після «прильоту»

Події 15:40   04.09.2024
Оксана Якушко
У Харкові продовжують ремонтувати водовід після «прильоту»

Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений ворожим обстрілом магістральний трубопровід у Немишлянському районі, повідомили у Харківській міськраді.

Щоб забезпечити холодною водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів, комунальники оперативно перепідключили мережі, повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.

Наразі фахівці змінюють 12 м пошкодженої ділянки водоводу.

«Демонтували зруйновану вибухом ділянку трубопроводу, поклали новий відрізок. Продовжуємо зварювальні та налагоджувальні роботи на магістралі», – зазначив Владлен Волков.

Також комунальники обстежують усю гілку водоводу, щоб виявити інші пошкодження та дефекти, які могли виникнути внаслідок обстрілу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений ворожим обстрілом магістральний трубопровід у Немишлянському районі, повідомили у Харківській міськраді.".